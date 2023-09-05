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İlk eşini öldürüp 7 yılda hapisten çıktı! İkinci eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! Ses kaydı şok etti

KARABÜK'te Hasan Küçükyılmaz, sokak ortasında eşi Özlem Küçükyılmaz ile annesi Nazife Çetinkök'ü tüfekle öldürdü. Kaçtığı yerde kıstırılınca polisle çatıştı. Yakalanacağını anlayınca aynı tüfekle intihar etti. Küçükyılmaz'ın ilk eşini de öldürdüğü ve 7 yıl hapis yattıktan sonra afla cezaevinden çıktığı belirlendi. Küçükyılmaz'ın cinayet sonrası yaptığı paylaşım kan dondurdu.

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Karabük'te Özlem Küçükyılmaz ile annesi Nazife Çetinkök evlerine gittikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Hasan Küçükyılmaz ile karşılaştı. Sözlü saldırıda bulunan koca Küçükyılmaz yanında getirdiği av tüfeği ile eşi ve kayınvalidesine ateş etti. 

Kanlar içerisinde kalan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, cani koca olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yerini tespit eden ekipler, operasyon başlattı. Katil koca, polis ekiplerini görünce tüfekle ateş açtı. Kurşunları bitmek üzere olan zanlı yakalanacağını anlayınca çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. 

İlk eşini öldürüp 7 yılda serbest kalmış

Hasan Küçükyılmaz'ın bir süredir öldürmekle tehdit ettiği Özlem Küçükyılmaz polise şikayette bulunarak, cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi. Polisin “Elektronik kelepçe takalım, size yaklaşmasın” diye uyardığı Özlem Küçükyılmaz, iddiaya göre bu teklifi kabul etmedi.

Hakan Küçükyılmaz'ın 2008 yılında da önceki eşi Nimet Küçükyılmaz'ı  silahla öldürdüğü ortaya çıktı. Küçükyılmaz'ın 7 yıl cezaevinde yattıktan sonra ceza infaz indirimiyle yakın zamanda hapisten salıverildiği ortaya çıktı. 

Sosyal medyada yapacaklarını anlatmış!

Hasan Küçükyılmaz'ın intihar etmeden önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Küçükyılmaz, Whatsapp durumunda yaptığı paylaşımda, kendisinin 5 Eylül tarihinde hayatta olmayacağını ifade ediyor.

İşte böyle asfaltta cenazen kalır!

Zanlı, ses kaydı paylaşımında da eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim” ifadelerine yer verdi.

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