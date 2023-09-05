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Amasya Taşova'da şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti! 'Sakın içmeyin'

Amasya Taşova'da şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti! 'Sakın içmeyin'

AMASYA’nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu.

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Amasya’nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.
Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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