AK Parti'de İstanbul için 4 isim yarışıyor! 'Ekipler çatışması' başlayacak gibi...

AK Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday olarak kimi çıkaracağı merak konusu. Kulisler isimden geçilmiyor. Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, AK Parti'de İstanbul için ismi öne çıkan 4 ismin sokak sokak gezerek adaylık çalışması yürüttüğünü yazdı. İşte o isimler...

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Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 4 ismin öne çıktığını belirterek, "Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eski Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı Adil Karaismailoğlu" dedi.

3 isim kamuoyu oluşturmak için sokaklarda

İsmi öne çıkanlardan sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “Ben bakanlığa, sağlığa, işime odaklıyım. Asla gündemimde yok." dediğini hatırlatan Çelik, "Göksu, Kurum ve Karaismailoğlu ise potansiyel aday adayları ve kamuoyu oluşturmak için çalışıyorlar. Yani İBB’ye talipler açıklaması yaptı" diye yazdı.

Bu iş 'ekipler çatışması'na evrilecekmiş gibi

"Benim dikkatimi çeken ve probleme dönüşmesi muhtemel bir durum söz konusu. AK Parti içinde başlayan İstanbul’a aday olma yarışı, 'ekipler çatışmasına' evrilecekmiş gibi bir hava seziyorum." diyen Ersin Çelik, "Potansiyel adayların ekipleri gayet tabii işlerini yapıyorlar. Öne çıkma, gündeme gelme ve konuşulma çabaları rekabeti de beraberinde getiriyor. Fakat rekabet ortamı bir süre sonra 'adaycılık' kamplaşmasına dönüşebilir. Bunu gözlemliyorum." ifadelerini kullandı.

Üst düzey AK Parti'li: Biraz erken başladı...

Ersin Çelik, konuştuğu üst düzey bir AK Partili'nin İstanbul'da yaşananlarla ilgili şu uyarısını da köşesine taşıdı: “Yarış beklediğimden erken başladı. En azından Genel Merkez kongresinden sonra olur diye düşünüyordum. Bu çalışmalar tabanı da hareketlendiriyor. Havaya sokuyor. Ancak enerjimizi de tüketmememiz gerekiyor. Bu tarz süreçlerde doğal olarak beklentiler oluşuyor. Sonrasında da kırılmalar yaşanıyor. Rekabetin ‘daha iyi hizmet’ yarışından çıkmadan yürümesi gerekiyor. Biraz erken başladı. Belirsizlik, kulisler, söylentiler bir sonra yorar. Bu da kaçınılmaz. Cumhurbaşkanımız ve kurmayları bir sorun görürlerse mutlaka müdahale edecektir. Daha etkin propaganda süreci ve teşkilatı motive etmek için İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin adayları kasım ayı başında açıklanabilir. Benim beklentim bu yönde...”

Adalar çok fazla tartışılırsa yıpranma olur

28 Mayıs seçimlerinden sonra Altılı Masa'nın dağılması ve CHP'deki son durumun yerel seçimlere etki edeceğini kaydeden Çelik, "İstanbul, Ankara ve İzmir’in CHP’li belediye başkanları da şimdiden adaylıklarını ilan ederek ön almaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP Genel Merkezi’ne rağmen açıklanan adaylıklar yeni krizleri de beraberinde getirebilir. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın böyle de bir avantajı var. Ancak süreç uzar ve İstanbul ile Ankara aday adayları çok fazla tartışılırsa bir yıpranma da olacaktır" ifadelerini kullandı.