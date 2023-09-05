Nureddin Nebati, KKM için Şahap Kavcıoğlu'nu suçladı! İki yıldır kavgalılarmış...

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden kaynaklı borç yükünün artmasından ötürü, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu suçladığını yazdı. Saymaz, "Nebati ile Kavcıoğlu arasında iki yıldır kavga hüküm sürüyor, asla uyumlu çalışmamışlar" kulisi paylaştı.

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Kur Korumalı Mevduat uygulaması Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati tarafından ekonomiyi kurtaracak müthiş keşif olarak duyurulmuş ve hayata geçirilmişti. Ancak Mehmet Şimşek döneminde KKM'nin maliyetinin çok çok yüksek olması nedeniyle geri dönüş için adımlar atılmaya başlandı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden kaynaklı borç yükünün artmasından ötürü, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu suçladığını yazdı. İkilinin hiçbir zaman uyumlu çalışmadığını söyleyen Saymaz, edindiği kulisleri şöyle aktardı:

Kavcıoğlu, Nureddin Nebati'den habersiz...

“Kavcıoğlu'nun Nebati'nin bilgisi ve onayı olmaksızın, doğrudan Erdoğan'ı ikna ederek ya da Cumhurbaşkanı ile birlikte hareket ederek, ekonomi politikalarını belirleyip yönlendirdiği iddia ediliyor. Şu kararların Nebati'nin itirazına rağmen alındığı ileri sürülüyor:

– KKM faizinde üst limitin kaldırılması.

– KKM'nin TL mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesi.

– Özel bankaların KKM'yi teşvik etmeleri için baskı altına alınması. Sözlü olarak tehdit edilmesi.

– Kredi faizlerini politika faizinden ayırmamak.

Nebati borç için Kavcıoğlu'nu suçladı

İddialara göre Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin başarısızlığa uğramasından, KKM'den kaynaklı borç yükünün artmasından ötürü Kavcıoğlu'nu suçluyor. Nebati'nin kadrosuna göre KKM büyüklüğü geçen yıl 1,3 trilyona gerilemişti ve aşağı eğilim halindeydi. Bu süreçte Kavcıoğlu'nun Erdoğan'a ‘Bakın, sıfırlıyoruz, çok güzel gidiyoruz’ diyerek, müdahale ettiği savunuluyor. KKM'de faizin üst sınırı kaldırıldığı için yükün 3.5 trilyon TL'ye çıktığı ileri sürülüyor. Nebati'nin ise engel olamadığı kaydediliyor.

Şimşek'i neden şanslı görüyor?

İddiaya göre… Nebati, Kavcıoğlu ile çalışmak zorunda olmadığı için Şimşek'i şanslı görüyor. Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanı bile olmaması gerektiğini düşünüyor.” Saymaz, “Peki, KKM tasfiye edilebilecek mi?” sorusuna yanıt olarak da şu kulis bilgileri aktardı:

KKM'nin tasviseni de o engelledi!

“Nebati'nin kadrosu, ‘Biz o yola girmiştik. Bu yolu engelleyen Kavcıoğlu oldu’ diyor. KKM'den kaynaklı Hazine üzerindeki yükün sıfırlanmak üzere olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Kavcıoğlu'nun müdahaleleri, seçim sonrası dövizdeki yükseliş ve faiz artışıyla yükün arttığını ileri sürüyorlar.”