Kabine toplanıyor! Gündem yoğun! İşte masadaki 5 kritik başlık...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Receq Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabinenin gündeminde Rusya ile tahıl koridoru görüşmeleri, ekonomik gelişmeler, Kandil operasyonu, göçmenlerin sınırdışı edilmesi ve deprem konutları var...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ile ekonomi yine sıcak başlıklar olacak. Dün Soçi'de Rusya lideri Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki G-20 zirvesine gidecek, ardından da ABD'de BM Genel Kurulu'na katılacak. Tüm bu diploması trafiği Kabine gündeminin ilk maddesi olacak. İşte Kabine gündemindeki 5 kritik başlık...

Diplomasi trafiği öncesi son gelişmeler

Rusya-Ukrayna savaşı ve etkileri ile Karadeniz Tahıl Koridoru, Kabine’nin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı, 9-11 Eylül tarihleri arasında Hindistan’da yapılacak G-20 liderler zirvesi ile 17-21 Eylül’de ABD’nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu hazırlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomiyle ilgili kritik başlıklar

Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ve enflasyona karşı ek tedbirler ele alınacak. Konutta, ikinci el otomobillerde fahiş fiyatların da toplantıda gündeme geleceği belirtiliyor.

Kandil'e hava harekatının sonuçları

Geçen hafta Irak’ın kuzeyindeki stratejik noktalar Kandil ve Asos’a TSK hava harekâtı düzenlemişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik hedeflerin imha edildiği harekâta ilişkin Kabine’ye brifing verecek.

Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın düzensiz göçe karşı son dönemde yoğunlaşan çalışmalar, alınan tedbirler ve sınır dışı edilen düzensiz göçmenlere ilişkin son rakamları paylaşacağı belirtiliyor.

Deprem bölgesinde son durum...

Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinde afet konutlarının hızlandırılması ve bölgenin kalkındırılması görüşülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konutların yapımında gelinen son aşamaya dair Kabine’yi bilgilendirmesi bekleniyor.