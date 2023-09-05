BIST 8.155
DOLAR 26,80
EURO 28,85
ALTIN 1.668,99
HABER /  GÜNCEL

İstanbul için acil uyarı! Meteoroloji’den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için acil uyarı! Meteoroloji’den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'u sağanak yağış vuracak. Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre İstanbul ve çevresinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel uyarılarını yayınladı. Sabah saatlerinde yayınlanan uyarıya göre İstanbul ve çevresinde 5.30’dan itibaren sağanak yağış yer yer kuvvetini artıracak. Meteoroloji’nin saat 5.30’da yayınladığı uyarı şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Nureddin Nebati, KKM için Şahap Kavcıoğlu'nu suçladı! İki yıldır kavgalılarmış...
Nureddin Nebati, KKM için Şahap Kavcıoğlu'nu suçladı! İki yıldır kavgalılarmış...
Kabine toplanıyor! Gündem yoğun! İşte masadaki 5 kritik başlık...
Kabine toplanıyor! Gündem yoğun! İşte masadaki 5 kritik başlık...
AK Parti'de İstanbul için 4 isim yarışıyor! 'Ekipler çatışması' başlayacak gibi...
AK Parti'de İstanbul için 4 isim yarışıyor! 'Ekipler çatışması' başlayacak gibi...
İlk eşini öldürüp 7 yılda hapisten çıktı! İkinci eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! Ses kaydı şok etti
İlk eşini öldürüp 7 yılda hapisten çıktı! İkinci eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! Ses kaydı şok etti
Amasya Taşova'da şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti! 'Sakın içmeyin'
Amasya Taşova'da şebeke suyundan zehirlenen 150 kişi hastanelere akın etti! 'Sakın içmeyin'
Vallahi Uğur Dündar çıldıracak! Kılıçdaroğlu'nun Perinaz Yaman mazeretini dinlerken şok olacaksınız
Vallahi Uğur Dündar çıldıracak! Kılıçdaroğlu'nun Perinaz Yaman mazeretini dinlerken şok olacaksınız
Barış Yarkadaş stüdyoyu bu sözlerle inletti: Boş yapma Hacı
Barış Yarkadaş stüdyoyu bu sözlerle inletti: Boş yapma Hacı
Galatasaray'dan 2 bomba birden! Resmen açıklandı...
Galatasaray'dan 2 bomba birden! Resmen açıklandı...
TEM Otoyolu'nda facia gibi kaza: 4 ölü 4 yaralı
TEM Otoyolu'nda facia gibi kaza: 4 ölü 4 yaralı
Karabük'te vahşet! Karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü!
Karabük'te vahşet! Karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü!
Bilal Erdoğan Turhan Çömez'in elini havada bıraktı! Sonrası olay...
Bilal Erdoğan Turhan Çömez'in elini havada bıraktı! Sonrası olay...
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor