Toplu ulaşıma büyük zam geldi! İşte yeni tarife

ÇANAKKALE'de toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam yapıldı. Buna göre, tam yolcu ücreti yüzde 41,67'lik artışla 12 liradan 17 liraya yükseldi.

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Belediye meclisinin eylül ayı olağan toplantısı belediye başkanı Ülgür Gökhan başkanlığında yapıldı. Toplantıda mevcut gündem maddeleri ile toplu ulaşım zammı görüşüldü.

Artan akaryakıt fiyatları, lastik, yedek parça ve bakımdaki yüksek enflasyon, asgari ücrete bağlı olarak artan personel ücretlerinin neden olarak gösterildiği yeni zamlı tarife ikinci oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

Tam ve öğrenci...

Buna göre, şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti yüzde 41,67'lik artışla 12 liradan 17 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise yüzde 66,67 artışla 6 liradan 10 liraya yükseldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüs içi yolcu ücreti de yüzde 75 zamla 2 liradan 3.50 liraya çıktı.