Almanya’dan gelen misafir evdekilere kâbus yaşattı! Annesine anlatınca ortaya çıktı

İSTANBUL Sarıyer’de bulunan akrabalarını ziyarete gelen Iraklı Ayad Moriasy, misafir olarak geldiği evde, 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.Suçlamayı kabul etmeyen Moriasy “Babası 10 bin Euro istemişti. Vermeyince iftira attılar” dedi.

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Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın gerekçeli kararına göre, olay geçen yıl Mart ayında yaşandı.

Sarıyer’de yaşayan Iraklı M. A.’nın Almanya’da yaşayan dayısı Ayad Moriasy (63), geçen yıl kendilerini ziyarete geldi. Almanya’nın Münih kentinde 29 yıldır kütüphane memuru olarak çalışan Moriasy, dosyaya göre, Z. A. (39) ve M. A. (39) çiftinin 10 yaşındaki kızları L. E. A.’yı en az 3 ayrı kez istismar etti.

L. E. A.’nın, yaşadıklarını anne Z. A.’ya anlatması ile olay ortaya çıktı. Çocuğunun anlattıkları ile şok geçiren anne, durumu hemen telefonla eşine bildirdi. Anne A. olayın ortaya çıktığı gün karakola giderek akrabaları Moriasy’den şikâyetçi oldu.

‘Borç para istedi vermeyince iftira atıldı’

İfadesi alınan Morisy geçen yıl 24 Mart’ta tutuklandı. Yargılaması tutuklu bir biçimde devam eden Moriasy suçlamaları kesin bir dille reddetti. Baba M. A.’nın, kendisinden 10 bin Euro istediğini, parayı vermediği için iftira atıldığını öne süren Moriasy, “M.’nin evine geldikten sonra, yani 21 Mart 2022 günü benden 10.000 Euro para istemişti. Ben de param olmadığını söylemiştim. O yüzden bana iftira attıklarını düşünüyorum. Kızı L. E. A.’nın iddia ettiği gibi evde bulunduğum sırada kesinlikle böyle bir temas veya kendisine karşı bir yaklaşımım olmamıştır. Mağdur çocuk yalan söylemektedir. Ben kendisini taciz etmedim. Suçsuzum. Yunanistan'a giderken yakalandım” diye konuştu.

Anne o anları mahkemede anlattı

Mahkemede tanık olarak dinlenen anne Z. A. ise olay günü yaşadıklarını “O gün çalışma odamdaydım. Kızım E. bir hışımla geldi. ‘Anne, bu adam sapık’ dedi. ‘Sus kızım. Kapıyı kapat, anlatmaya başla’ dedim” diye konuştu. Kızının, başında geçenleri kendisine anlattığını kaydeden anne Z. A. ifadesinin devamında “Bu esnada sanık da evin alt katındaydı. Kızıma ‘Buradan kurtulmamız lazım kızım’ dedim. kapıyı açtım. Aşağıda çekmeceler açıldı, çatal bıçak sesleri gelmeye başladı” dedi. Anne Z. A., kızını camdan çıkardığını kendisinin ise üst kattaki komşularına sığındığını belirterek durumu eşine ilettiğini anlattı.

12 yıl 6 ay hapis cezası

Yapılan yargılama sonrası mahkeme Ayad Moriasy’e ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karara geçen günlerde itiraz edildi. Dosyanın İstinaf incelemesi ise sürüyor. Moriasy’in tutukluluk halinin ise devamı yönünde karar verildi.