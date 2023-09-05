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İzmir'de alacak verecek kavgası kan akıttı! Parasını ödemeyen genci 8 yerinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de alacak verecek kavgası kan akıttı! Parasını ödemeyen genci 8 yerinden bıçakladı

İzmir Bayraklı'da alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki genç bıçaklı kavga etti. Kavgada alacaklı olan şahıs tartıştığı kişiyi 8 yerinden bıçakladı. Bıçaklayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, 22.30 sıralarında Bayraklı ilçesisinde sahil kenarında meydana geldi. İddiaya göre, B.Ş. (19), alacak - verecek meselesi yüzünden A.D. (22), ile tartışmaya başladı.

Olayın büyümesi üzerine B.Ş. yanında getirdiği bıçak ile A.D.’yi 8 yerinden bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen A.D.’yi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan A.D.’nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, suç aletiyle birlikte yakalanan B.Ş.’nin kısa zaman önce Gaziantep’ten geldiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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