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Samsun'da dehşet! Parkta iki kişi tarafından defalarca bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da dehşet! Parkta iki kişi tarafından defalarca bıçaklandı

Samsun Bafra'da park yerinde bıçaklanan ve yerde yatan genç vatandaşlar tarafından fark edildi.

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Olay, Fatih Mahallesi Büyük Park içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın içinde bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri Nedim S'yi (23) yerde kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Nedim S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanıkları, 2 kişinin parktan koşarak Ali Kale Caddesi'ne doğru kaçtıklarını söyledi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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