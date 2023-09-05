Gümüşhane'de feci kaza! Kontrolden çıkan kamyonet yol ve köprü arasına düştü: 3 yaralı

Gümüşhane'de seyir halindeyken kontrolden çıkan bir kamyonet yol ve köprü arasına düştü. Meydana gelen kazada kamyonet çerisindeki anne, baba ve 3 aylık bebek yaralandı.

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Kaza saat 23.00’te Gümüşhane’nin Tekke Köyü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Bayburt’tan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 29 AAG 503 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer Faruk Canlı (28), Tekke Köyü girişinde henüz belirlenemeyen bir sebeple aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet köprü girişinde boşluktan yol ile köprü arasına düştü. Takla atan kamyonet köprünün çıkışındaki duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü Ömer Faruk Canlı, eşi Elif Işık Canlı (29) ve 3 aylık olduğu öğrenilen çocukları H.Ç.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Bebeği çıkardım, anne ve babası kendisi çıktı”

Kamyonetin önünde seyir halindeyken bir anda sola doğru yöneldiğini söyleyen görgü tanığı Ramazan Çakmak, “Araç önümde yavaş gidiyordu, hızı 70 kilometre civarındaydı. Birden sola doğru yöneldi, ben sola döneceğini düşündüm ama demirlerden aşağıya uçtu."

"Daha sonra ben 112’yi aradım, daha sonra ben aşağıya indim bebeği çıkardım, babası kendi çıktı. Bebeğin kafasında ufak bir kan izi vardı. Ben de hemşireyim zaten aldık çocuğu, daha sonra babasıyla annesini çıktı, kaldırıma yatırdık ve ambulansa bindirdik” dedi.