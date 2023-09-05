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Muş'ta 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muş'ta 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

MUŞ'un Varto ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçenin Kültür Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi. Havaların sıcak olması nedeniyle açık bırakılan balkon camlarına asılan Hasan Ali Sever (2) isimli çocuk, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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