Başbakan'ın koltuğuna oturacak isimden çok beter görüntüler! Bakın kendini nasıl savundu?

Kamuoyuna sızan dans ve parti videoları sonrasında seçimlerden de beklediğini elde edemeyerek istifa kararı alan Finlandiya’nın başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Sanna Marin’in istifa kararı sonrasında gözler yerine gelecek Antti Lindtman’da… Lindtman, dört yıl önce de Marin’e karşı aday olmuş ve parti liderliğini kaybetmişti.