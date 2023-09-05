Başbakan'ın koltuğuna oturacak isimden çok beter görüntüler! Bakın kendini nasıl savundu?
FİNLANDİYA'da evli iken katıldığı eğlencelerdeki skandal görüntüleri ortaya saçılınca bir süre önce Başbakanlık görevini bırakan ve Sosyal Demokrat Parti liderliğinden de ayrılan Sanna Marin'in yerine geçecek olan ismin çok daha beter görüntüleri ortaya çıktı. Ülke karıştı. "Yeni Başbakan bu mu olacak?" kavgası başladı...
Kamuoyuna sızan dans ve parti videoları sonrasında seçimlerden de beklediğini elde edemeyerek istifa kararı alan Finlandiya’nın başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Sanna Marin’in istifa kararı sonrasında gözler yerine gelecek Antti Lindtman’da… Lindtman, dört yıl önce de Marin’e karşı aday olmuş ve parti liderliğini kaybetmişti.
Marin’in partideki yerine gelmeye hazırlanan ve bu hafta resmen SDP’nin başına geçecek olan Lindtman’ın yaklaşık 20 yıl önce çekilen fotoğrafları büyük tartışma başlattı.
Birkaç hafta önce sızdırılan fotoğraflar, Lindtman’ın parti içi seçimlerden zaferle ayrılmasından sonra yeniden paylaşılmaya başlandı.
Fotoğraflarda bir grup çıplak erkekle poz veren Lindtman’ın yanında duran bazıları Nazi selamı verirken görülüyor. Lisedeyken bir Noel partisinde çekildiği belirtilen fotoğraflarda Lindtman oyuncak bir tabanca da tutuyor.