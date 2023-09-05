Yıllar sonra Cübbeli Ahmet'ten Muhsin Yazıcıoğlu ve Alparslan Türkeş itirafı geldi! Bizim evde toplanırlardı...

Konuk olduğu TV programlarında söyledikleriyle gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, dün akşam da Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Halil Konakçı isimli kişinin dini söylemlerini yorumlayan Ahmet Hoca, 'Kıyafetlerimi eşim seçer lafı uzatmaya gerek yok ben laf dinlerim' dedi. Ahmet Hoca'dan Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu itirafı da geldi.

Abone ol

Ahmet Hakan, Halil Konakçı'nın söylemlerini eleştirince bu konu hakkında da yorum yapan Cübbeli Ahmet Hoca, 'Doğruların konuşulmasının mekanı zemini vardır. Üslup çok önemli. Üslubunu daha da düzeltmesi lazım.' dedi.

Başbuğ Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu hep babamın eve gelirdi

'Saadet Partili vatandaşlar bana kızmaz da yönetim çok kızıyor. Erbakan Hoca ile aramız çok iyiydi. Tayyip Bey o zaman il başkanıydı. Gelirdi giderdi. Bizim evlerde ocaklarda çok siyaset konuşulur. Biz o dönem İstinye'de yaşıyorduk. Başbuğ Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu hep babamın eve gelirdi. ey Orada toplantılar yaparlardı.

İsmail Saymaz bana sürekli siyaset konuşuyorsun diyor. Ya kardeşim ne konuşayım. Bu konular milli konular. Ahmet Davutoğlu için söyledim HDP ile iş tutmayın, 2-3 rey alacağız diye. Şimdi bu milli konu dini takvasını kendisi bilir.

Kıyafetlerimi eşim seçiyor. 2-3 seçenek hazırlıyor

Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca'nın kıyafetleriyle ilgili yorumda bulunurken bastonunun ve yüzüğünün çok dikkat çekici olduğunu belirtti. Kapalıçarşı'dan aldığını belirten Ahmet Hoca 'Pahalı değil işçiliği var. Altın değil, gümüşü de 4-5 gram. Bastonu de Medine'den hediye getirdiler.

100 liraya almıştık bastonu pahalı değil. Kıyafetlerimi eşim seçiyor. 2-3 seçenek hazırlıyor eşim. Eskiden bir havam vardı, şimdi doğallıktan devam ediyoruz. Bu cübbe olmadı dese laf dinlerim. Mevzuyu uzatmamak lazım ben laf dinlerim.'