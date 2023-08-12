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Covid-19 hortladı Eris varyantı için uzmanlar o tarihe dikkat çekti! Eris varyantının belirtileri neler?

Covid-19 hortladı Eris varyantı için uzmanlar o tarihe dikkat çekti! Eris varyantının belirtileri neler?

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan Covid-19  salgınının yeni bir varyantı korku salmaya başladı. Eris varyantının belirtileri neler? Uzmanlar yeni varyant için ne diyor?

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Bilim insanları ve resmi kurumlar son dönemde Omicron varyantının alt türü olan Eris varyantının giderek yayıldığını açıkladı. 

Sözcü'de yer alan habere göre Atina-Pire Hastane Doktorları Derneği Başkanı Matina Pagonis bir açıklama yaparak, “Eris varyantı Covid-19’un bitmediğini ve mutasyonların devam ettiğini ve burada olduğunu gösteriyor” dedi. 

Eylül ayına dikkat

Bilim insanları, “Şu an için Eris yavaş yayılıyor gibi gözükebilir. Bunun sebebi yaz tatili ve okulların kapalı olması. Fakat Eylül ayında insanlar ofislere dönmeye başlayacak, okullar açılacak ve daha çok insan hava durumundan dolayı kapalı alanlarda daha çok vakit geçirecek. Bu da hastalığın artmasını tetikleyebilir” dedi.

Eris varyantının belirtileri nedir?

– Baş ağrısı
– Halsizlik
– Boğazda balgam birikmesi
– Burun akıntısı
– Boğaz ağrısı
– Bir ya da iki gün süren yüksek ateş

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