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Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi!

Bağdat'ta termometreler 50 dereceyi gösterdi!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, son günlerin en sıcak günleri yaşanırken, termometreler 50 dereceyi gösterdi.

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Bağdat'ta temmuz ayında ortalama 45 ile 48 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları bugün öğleden sonra 50 dereceye yükseldi.

Iraklı vatandaşlar, yaşanan kavurucu sıcaklıklarda elektrik kesintilerinden şikayet etmeye devam ediyor. Bağdat'ta günlük ortalama 3 ile 5 saat arasında ulusal elektrik hizmeti verilebiliyor.

Bağdatlılar, para karşılığında mahalle jeneratörlerinden elektrik hizmeti alıyor. Dar gelirli aileler ise bu hizmetten yararlanamıyor.

Bağdat'ın merkezinde Alavi Caddesi'nde yoldan geçenlere su satan Settar Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havalar çok sıcak ve evde elektrikler kesik. Aşırı sıcaklara rağmen çocuklarıma ekmek götürmek ve ev kirasını ödemek için sokaktayım ve yoldan geçenlere su satıyorum. Yüzüme gözüme su serperek serinlemeye çalışıyorum." dedi.

Aynı bölgede marangozluk yapan Nur Cemal de, artan sıcaklar ve uzun saatlerce yaşanan elektrik kesintilerinden sitem ederek, "Durum çok kötü. Evde ne su bulabiliyoruz ne de elektrik var. Bu şartlara rağmen çalışmak zorundayız. Evde oturursak kimse bize gelir sağlamaz." şeklinde konuştu.

Irak Meteoroloji Müdürlüğü, hava sıcaklığının pazartesi gününe kadar 50 derece ve üzerinde seyredeceğini açıklamıştı.

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