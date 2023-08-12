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Sahte bankacılar vatandaşın 100 bin lirasını dolandırdı!

Sahte bankacılar vatandaşın 100 bin lirasını dolandırdı!

ZONGULDAK'ta kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir vatandaşı 100 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı.

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Zonguldak’ta kendilerini bankacı olarak tanıtan C.Y. (22) ve beraberindeki şahıs, bir vatandaşı 100 bin TL dolandırdı. Dolandırılan vatandaşın şikayeti sonrasında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlar Birimi çalışma başlattı.

Ekiplerin uzun süren takibi sonucunda C.Y. (22) ve beraberindeki şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 2 kişi bugün Zonguldak Adliyesine getirildi.

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