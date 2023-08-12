Konya Beyşehir su sporlarının merkezi oluyor!

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünü bünyesinde barındıran Konya’nın Beyşehir ilçesinin su sporlarının merkezi olmasına yönelik ilk adım atıldı.

Abone ol

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) arasında hazırlanan TR52/23/TD0021 Eko turizm çerçevesinde su sporları merkezi ön fizibilitesi projesinin sözleşmesi imzalandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Konya’da yapılan programda imzaların atılması sonrasında yaptığı açıklamada, yürütülecek proje ile Konya’da ilk kez eko turizm çerçevesinde su sporlarına yönelik çalışmalara başlayacaklarını belirterek, “Beyşehir Gölü’nde özellikle yelken sporunun gelişmesine yönelik eğitim merkezi kurulması için ilk adımı atmış bulunuyoruz. Devamı inşallah gelecektir. MEVKA’ya bu anlamda verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.