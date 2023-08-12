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Serinlemek için Fırat Nehrin'e giren baba ve oğul kayboldu! Çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, baba aranıyor

Serinlemek için Fırat Nehrin'e giren baba ve oğul kayboldu! Çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, baba aranıyor

Gaziantep Karkamış'ta serinlemek için Fırat Nehri'ne giren baba ve oğul kayboldu. 11 yaşındaki küçük çocuğun cansız bedeni bulunurken kayıp babayı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi Altınbaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havada serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Necati K. (45) ve oğlu Muhammet K. (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların kurtarma çabaları sonuçsuz kalırken, baba-oğul suyun içinde gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Ekiplerin çalışmaları sonucu 11 yaşındaki Muhammet K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken, baba Necati K.'yi arama çalışmaları sürüyor.

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