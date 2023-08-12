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Üsküdar'da ATM sırasında çıkan kavga korkunç bitti

Üsküdar'da ATM sırasında çıkan kavga korkunç bitti

 İSTANBUL Üsküdar'da, ATM sırasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bir bankanın ATM'si önünde sıra bekleyen A.G. ile S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yakalanan A.G. ise Üsküdar Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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