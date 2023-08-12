CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim mesajı: Türkiye'yi düşünen partiler bir araya gelir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerinin yerel seçimlerde de işbirliği yapıp yapmayacakları konusunda yaptığı açıklamada “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” dedi.

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Yerel seçimde işbirliği tartışmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Gazeteci Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir.“ dedi.

"Ekrem Bey İstanbul’u kazanır"

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in (İmamoğlu,) Mansur Bey’in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum."