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Otopark Yönetmeliği'ne "kentsel dönüşüm" düzenlemesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otopark Yönetmeliği'ne "kentsel dönüşüm" düzenlemesi

Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti sonucu yıkılarak, yeniden yapılacak yapıların otoparklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen hükümle, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti sonucu yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde, yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde yönetmelikte belirtilen usuller, herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabilecek.

Bunun yanı sıra otopark bedeline ve bu bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, ruhsat vermeye yetkili idarece meclis kararıyla farklı usuller de belirlenebilecek.

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