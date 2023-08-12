Rize'de feci kaza! Ticari araç dereye yuvarlandı

Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç dereye yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Merkeze bağlı Örnekköy Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 EA 433 plakalı aracın sürücüsü B.Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Salarha deresine yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü B.Y. ile C.K.’yi çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.