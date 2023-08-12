Samsun'a 16 yeni sağlık yatırımı planlanıyor!

SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16 adet yeni sağlık yatırımının şehre kazandırılması hedefleniyor.

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Sağlık İl Müdürlüğü’nün Samsun’da yapmayı planladığı 16 sağlık yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlarda proje, ihale, sözleşme ve planlama aşamasında ve ilk kazmanın vurulmasını bekliyor. Sağlık yatırımlarından 2’si ilçe devlet hastanesi, 1’i sağlık il müdürlüğü binası, 3’ü ilçe sağlık müdürlüğü binası, 2’si 112 istasyonu, 2’si sağlıklı hayat merkezi, 5’i aile sağlığı merkezi ve 1’i de göçmen sağlığı merkezi olarak planlanıyor.

Yapılması planlanan yatırımlardan 250 yatak kapasiteli Atakum Devlet Hastanesi’nin yapılacağı arsanın orman kesin onayı alınırken, proje ihale aşamasında. 25 yatak kapasiteli Ayvacık Devlet Hastanesi’nin 15 olan yatak kapasitesinin 25’e çıkartılması için onay bekleniyor. Proje onayın ardından tekrar ihaleye çıkacak. İlkadım Ulugazi Mahallesi’nde 92 m2’lik taşınmazda yapılması planlanan İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının içerisinde ayrıca KETEM, lojistik depo, halk sağlığı laboratuvarları, 112 komuta kontrol merkezi, 5 hekimli ASM ve sağlıklı hayat merkezi olması düşünülüyor. İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının yapımı henüz proje aşamasında.

Ayrıca yapımı planlanan diğer sağlık yatırımlarından Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü binası proje aşamasında, Kavak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ihale aşamasında, Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü binası için arsa tahsis çalışmaları devam ediyor. Havza ASM için eski binanın yıkılarak yerine yapılması planlanıyor.

İlkadım Kadıköy Sağlıklı Hayat Merkezi için mevcut binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılması planlanıyor. Yakakent ASM proje aşamasında, İlkadım Sağlıklı Hayat Merkezi proje aşamasında, Çarşamba Değirmenbaşı ASM proje aşamasında. Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Binası mevcut binanın yıkıldığı yere yapılacak. Vezirköprü Kamile Kavas 112 Acil Sağlık Merkezi hibe yoluyla yapılacak. Bafra Cumhuriyet ASM işi için de lojman binanın yıkılarak yerine yapılması planlanıyor.

Öte yandan Canik Teknepınar Mahallesi’ne yapılması planlanan Göçmen Sağlığı Merkezi’nin (ASM-10 AHB ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) arsa temini sağlık alanı olarak belirlenen hazine arazisinden karşılanacak. Yapım işi henüz proje aşamasında devam ediyor.