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Fetullah Gülen İsviçre'ye mi yerleşecek? Mahmut Övür 'CIA operasyonu' deyip uyardı

Fetullah Gülen İsviçre'ye mi yerleşecek? Mahmut Övür 'CIA operasyonu' deyip uyardı

Fetullah Gülen'in öldürüleceği korkusuyla İsviçre'ye taşınabileceği iddialarını CIA operasyonu olarak niteleyen Sabah yazarı Mahmut Övür, "Büyük ihtimalle de ABD'nin yeni Türkiye siyasetiyle ilişkili bir hamle. Türkiye'ye yönelik "havuç" siyasetinin ön hazırlığı da denebilir." ifadelerini kullandı.

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FETÖ içinde iktidar savaşlarının Fetullah Gülen'in hayatını tehdit ettiğine dair haberler son dönemde artması dikkat çekti.

FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olarak nitelendirilen ve FETÖ elebaşı Gülen'in örgütü kurduğunda yanında olan 14 kişiden biri olan Mehmet Ali Şengül'ün ölümüyle ilgili soru işaretlerinin oluşması Gülen'i tedirgin ettiği iddia edildi.

Gülen'in kendisini güvende hissedeceği ülkeye gitme hazırlıkları yaptığına dair çıkan haberlerle ilgili Sabah yazarı Mahmut Övür, yazı kaleme aldı.

Tehlike varsa en iyi korunacağı yer CIA'nın kalbi Pensilvanya'dır

Övür, bu tür haberlerin ABD derin devleti tarafından bilerek medyaya sızdırıldığı görüşünü dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'ya, gönderileceği ülkenin İsviçre olduğuna dair haberler de gelmiş ama bence arka planı farklı. Gülen, Pensilvanya'da değil de örgütü ele geçiren Mustafa Özcan'ın etkili olduğu İsviçre'de mi daha güvenli yaşayacak? Hiç inandırıcı değil. Böyle bir tehlike varsa en iyi korunacağı yer CIA'nın kalbi Pensilvanya'dır. Bunu ABD'nin bilmemesi mümkün mü?

Türkiye'ye "oltada balık" gözüyle bakan ABD

Bu tam anlamıyla yeni bir CIA operasyonu... Büyük ihtimalle de ABD'nin yeni Türkiye siyasetiyle ilişkili bir hamle. Türkiye'ye yönelik "havuç" siyasetinin ön hazırlığı da denebilir. Tabii bunun karşılığında ne isteneceği önemli. Dikkatli olmakta yarar var. Türkiye'ye dün "oltada balık" gözüyle bakan ABD'nin bugün farklı düşündüğünü sanmıyorum. "

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı 

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