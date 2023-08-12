BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  GÜNCEL

Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta bitiyor!

Açık cezaevine dönecek hükümlüler için süre 15 Ağustos'ta bitiyor!

Kovid-19 izninden açık cezaevine dönmesi gereken hükümlüler için başvuru süresi 15 Ağustos'ta sona erecek, bu süreye kadar açık cezaevine teslim olmayanlar kapalı cezaevlerine alınacak.

Abone ol

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, açık cezaevindeki hükümlülerin Kovid-19 izinleri 31 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen düzenlemeye göre, 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak. Bu durumdaki hükümlüler, 15 Ağustos'a kadar açık cezaevine dönmek için başvuru yapmak zorunda olacak. Süre içinde başvuru yapmayan ve açık cezaevlerine dönmeyenler kapalı cezaevlerine alınacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Ağustos akşamına kadar geri döneceklerin başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün, süresi içinde müracaat etmesi lazım. O süre 15 Ağustos'ta sona eriyor. 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar." ifadesini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe sezonun ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak
Fenerbahçe sezonun ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak
TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi
Devlet Bahçeli neden birleşme yerine İYİ Parti'ye 'komşu olalım' dedi? Hande Fırat yazdı
Devlet Bahçeli neden birleşme yerine İYİ Parti'ye 'komşu olalım' dedi? Hande Fırat yazdı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama
Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD açıkladı
Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD açıkladı
İnternet fenomenleri için yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İnternet fenomenleri için yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Genç voleybolcular dünya ikincisi oldu
Genç voleybolcular dünya ikincisi oldu
Fahrettin Koca'dan tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemesine ilişkin açıklama
Fahrettin Koca'dan tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemesine ilişkin açıklama
Lüks otomobilin çarptığı otomobil hatchback araca döndü
Lüks otomobilin çarptığı otomobil hatchback araca döndü
Manchester City'den yeni sezona harika başlangıç
Manchester City'den yeni sezona harika başlangıç
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Fatih Portakal yeni sezondaki adresini duyurdu
Fatih Portakal yeni sezondaki adresini duyurdu