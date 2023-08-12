Devlet Bahçeli neden birleşme yerine İYİ Parti'ye 'komşu olalım' dedi? Hande Fırat yazdı

Hande Fırat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ PartiI'ye birleşme yerine neden 'komşu olalım' çağrısı yaptığını yazdı. Fırat, yazısında MHP'li yetkililerin "İYİ Parti CHP ve HDP’den rahatsızsa, içine sindiremiyorsa, tüzel kişiliğini de koruyarak “ortaklık” anlamına gelen komşuluk kurulabilir" yorumunu paylaştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifaka kapı aralayan "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına." çağrısı gündem oldu.

Hande Fırat'ın CNN Türk'te sunduğu programda iletilen Bahçeli'nin sözleri kulisleri hareketlendirdi. Hande Fırat, MHP'li yetkililerle görüştü ve Bahçeli'nin neyi hedeflediğini Hürriyet'teki köşesinde yazdı.

Bahçeli'nin 4 yı önce birleşme çağrısı yaptığını ancak bu kez "komşu olma" çağrısı yaptığına değinen Fırat, bunun nedenlerini sıraladı:

"Yan yana olalım"

- MHP’ye göre tüzel kişiliğini korumak isteyen İYİ Parti ile komşuluk şartlarıyla yani “yan yana beraber” olarak hareket edilebilir.

- Geçmişte birlikteliğe karşı çıkan İYİ Parti’ye üst kaynaklarımın ifadesi ile “özenle” seçilen “komşuluk” teklifinde bulunuluyor.

- Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dikkati çeken MHP’li yetkililer, “İYİ Parti CHP ve HDP’den rahatsızsa, içine sindiremiyorsa, tüzel kişiliğini de koruyarak “ortaklık” anlamına gelen komşuluk kurulabilir” yorumunu yapıyor.

- Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde siyasete yönelik özellikle dışarıdan müdahale çabalarına geçit verilmediği hatırlatılarak; “Genel seçimlerde yakalanan istikrar, yerel seçimlerle pekiştirilmelidir” deniliyor.

- MHP’nin temel yaklaşımının “Önce ülke ve millet hassasiyeti” olduğunun da altı çiziliyor.

- Yetkililer MHP Lideri Bahçeli’nin sadece kurumsal bir davette bulunduğunu söyledi.

- “MHP Cumhur İttifakı’na zarar vermez” diyen yetkililer bu nedenle “komşuluk” kelimesinin seçildiğini de belirtti.

- Son olarak İYİ Parti’den olumlu bir yanıt gelmesi durumunda yetkililer tarafından yapılan “Bugün komşuluk kabul edilirse, yarın daha büyük şeyler de olabilir” yorumu da dikkat çekici.

Hande Fırat'ın yazısının tamamı