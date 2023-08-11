Nenad Bjelica'dan Galatasaray maçı açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Galibiyetin tadını çıkarma vakti. Sonra da Galatasaray maç için düşünmeye başlayacağız." dedi.

Abone ol

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Nenad Bjelica'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ligin ilk maçları her zaman zordur"

"Takımımı tebrik etmek istiyorum. Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. "

"Visca ile konuşacağız"

"Visca 30. dakikada kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için değiştirdik. Hüseyin'in durumu gün gün iyiye gidiyor. O bizimle olacak gibi duruyor. Visca ile konuşacağız. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum."

"Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti"

"Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti. Ondan sonra da Galatasaray maç için düşünmeye başlayacağız."