BIST 7.714
DOLAR 26,97
EURO 29,61
ALTIN 1.659,56
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Nenad Bjelica'dan Galatasaray maçı açıklaması

Nenad Bjelica'dan Galatasaray maçı açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Galibiyetin tadını çıkarma vakti. Sonra da Galatasaray maç için düşünmeye başlayacağız." dedi.

Abone ol

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Nenad Bjelica'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ligin ilk maçları her zaman zordur"

"Takımımı tebrik etmek istiyorum. Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. "

"Visca ile konuşacağız"

"Visca 30. dakikada kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için değiştirdik. Hüseyin'in durumu gün gün iyiye gidiyor. O bizimle olacak gibi duruyor. Visca ile konuşacağız. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum."

"Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti"

"Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti. Ondan sonra da Galatasaray maç için düşünmeye başlayacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Barclays: Türkiye'nin döviz rezervi artışının devam etmesini bekliyoruz
Barclays: Türkiye'nin döviz rezervi artışının devam etmesini bekliyoruz
Ukrayna ordusunda yolsuzluk skandalı patlak verdi
Ukrayna ordusunda yolsuzluk skandalı patlak verdi
Bahçeli'nin ittifak çağrısı gündem olmuştu! İYİ Parti'den cevap geldi
Bahçeli'nin ittifak çağrısı gündem olmuştu! İYİ Parti'den cevap geldi
Onyekuru Adana Demirspor'dan ayrıldı!
Onyekuru Adana Demirspor'dan ayrıldı!
Fenerbahçe, Fred transferini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Fred transferini KAP'a bildirdi
Meteorolojiden 'sıcak hava' uyarısı! Bu illere dikkat
Meteorolojiden 'sıcak hava' uyarısı! Bu illere dikkat
Dünya devinden Baykar analizi: Tank katili olmakla kalmadı
Dünya devinden Baykar analizi: Tank katili olmakla kalmadı
Samsun'da gümrük kaçağı 254 elektronik sigara ele geçirildi
Samsun'da gümrük kaçağı 254 elektronik sigara ele geçirildi
Norveçli dağcı, K2'ye tırmanırken yaralanan rehberi "ölüme terk ettikleri" iddiasını reddetti
Norveçli dağcı, K2'ye tırmanırken yaralanan rehberi "ölüme terk ettikleri" iddiasını reddetti
Biden'la evi ve ofisinden çıkan gizli belgelerle ilgili nasıl görüşüleceği müzakere ediliyor
Biden'la evi ve ofisinden çıkan gizli belgelerle ilgili nasıl görüşüleceği müzakere ediliyor
Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi tanıtıldı
Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi tanıtıldı
Abdülhamid Han Yunan basınında: Mavi Vatan filosunun en güçlüsü
Abdülhamid Han Yunan basınında: Mavi Vatan filosunun en güçlüsü