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Norveçli dağcı, K2'ye tırmanırken yaralanan rehberi "ölüme terk ettikleri" iddiasını reddetti

Norveçli dağcı, K2'ye tırmanırken yaralanan rehberi "ölüme terk ettikleri" iddiasını reddetti

Norveçli dağcı Kristin Harila, ekibi ile dünya rekoru kırabilmek için Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesindeki dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmandıkları esnada yüksekten düşerek yaralanan rehberlerini "ölüme terk ettikleri" yönündeki iddiaları reddetti.

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BBC'nin haberine göre, dağcıların, yaralı halde yatan Mohammed Hassan'ın "üzerine basıp geçtiklerini" gösteren videolar ortaya çıktı.

Harila, videoların ardından artan tepkiler nedeniyle dün sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz'daki tırmanış sırasında düştüğü ve aldığı darbeler sonucu öldüğü bildirilen Hassan'ın kendisi ve ekibi tarafından "ölüme terk edildiği" iddiasını reddeden Harila, Hassan'ın ölümünden kimsenin sorumlu tutulamayacağını söyledi. Harila, "yanlış bilgi ve nefretin yayılmasını" durdurmak için açıklama yapmaya karar verdiğini aktardı.

Ekibinin Hassan'a yardım etmeye çalıştığını ancak "dağdaki koşullardan dolayı onu hareket ettirmenin çok tehlikeli olduğunu" ifade eden Harila, ekibiyle "ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını" kaydetti.

Harila, ayrıca kendisi, kameramanı ve diğer iki dağcının Hassan'ı yukarı çekebilmek için "neredeyse 1,5 saat harcadığını" anlattı.

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