Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! İYİ Parti kararını verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunması Ankara'da gündem oldu. Gözler İYİ Parti'deki kritik toplantıya çevrildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi İYİ Parti’ye ittifak çağrısında bulundu.

Bahçeli, İYİ Parti'ye seslenerek “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” ifadelerini kullandı.

Gözler pazartesi yapılacak toplantıda



Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından gözler İYİ Parti'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İYİ Parti'de pazartesi günü Başkanlık Divanı toplanacak. Parti yöneticilerinin bir araya geleceği toplantıda, MHP'den gelen açıklama da masaya yatırılacak.

Bahçeli'nin çağrısıyla ilgili açıklama yapılacak

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu bir açıklama yapacak. Bu açıklamayla birlikte, Bahçeli'nin İYİ Parti'nin yaptığı çağrıyla ilgili partinin ilk tepkisinin öğrenilmesi bekleniyor.