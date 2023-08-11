Altay Bayındır'ın Ajax'a transfer olacağı iddia edildi

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan başarılı kaleci Altay Bayındır'ın Hollanda ekibi Ajax'a transfer olacağı iddia edildi.

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Livakovic için Zagreb ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe diğer yandan Altay Bayındır'a gelen teklifleri değerlendiriyor.

Manchester United'da bir süredir sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanması transfer ihtimallerini güçlendirdiği öne sürülmüştü.

Takımın geniş kadrosundaki Matej Kovar'ın Bayer Leverkusen'e imza atmasına kısa bir süre kaldığı ifade edilirken gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtilmişti.

Yeni adresini duyurdular

Sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan Altay Bayındır'ın yeni adresini İngiliz basını duyurdu.

İngiliz basını, Manchester United'ın Altay Bayındır'la ilgilenmediğini, 25 yaşındaki kalecinin Hollanda ekibi Ajax'a transfer olacağını iddia etti.

Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yabancı bir kaleci aldığı an Altay Bayındır'ın ayrılışına izin verecek. Tecrübeli file bekçisi de bu durumu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde oynadığı Zimbru karşılaşmalarında görev alan Altay, kalesini gole kapatarak başarılı bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe formasıyla 141 maça çıkan Altay Bayındır, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini mart ayında uzatmıştı.