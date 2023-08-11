BIST 7.714
DOLAR 27,04
EURO 29,63
ALTIN 1.665,43
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Altay Bayındır'ın Ajax'a transfer olacağı iddia edildi

Altay Bayındır'ın Ajax'a transfer olacağı iddia edildi

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan başarılı kaleci Altay Bayındır'ın Hollanda ekibi Ajax'a transfer olacağı iddia edildi.

Abone ol

Livakovic için Zagreb ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe diğer yandan Altay Bayındır'a gelen teklifleri değerlendiriyor.

Manchester United'da bir süredir sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanması transfer ihtimallerini güçlendirdiği öne sürülmüştü.

Takımın geniş kadrosundaki Matej Kovar'ın Bayer Leverkusen'e imza atmasına kısa bir süre kaldığı ifade edilirken gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtilmişti.

Yeni adresini duyurdular

Sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan Altay Bayındır'ın yeni adresini İngiliz basını duyurdu.

İngiliz basını, Manchester United'ın Altay Bayındır'la ilgilenmediğini, 25 yaşındaki kalecinin Hollanda ekibi Ajax'a transfer olacağını iddia etti.

Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yabancı bir kaleci aldığı an Altay Bayındır'ın ayrılışına izin verecek. Tecrübeli file bekçisi de bu durumu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde oynadığı Zimbru karşılaşmalarında görev alan Altay, kalesini gole kapatarak başarılı bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe formasıyla 141 maça çıkan Altay Bayındır, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini mart ayında uzatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Düğünden 1 gün önce aldatıldığını öğrendi, müstakbel eşinin mesajlarını düğünde ifşa etti
Düğünden 1 gün önce aldatıldığını öğrendi, müstakbel eşinin mesajlarını düğünde ifşa etti
Kayseri'de hafta başı sıcak hava dalgası etkili olacak!
Kayseri'de hafta başı sıcak hava dalgası etkili olacak!
Türk erkeklerinin şaşırtan berber sadakati!
Türk erkeklerinin şaşırtan berber sadakati!
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
MKE Ankaragücü, MİA Teknoloji ve Tripy Mobility ile sponsorluk anlaşması yaptı
MKE Ankaragücü, MİA Teknoloji ve Tripy Mobility ile sponsorluk anlaşması yaptı
Meteoroloji'den 'Sıcak hava dalgası' uyarısı! İşte il il beklenen sıcaklık değerleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji'den 'Sıcak hava dalgası' uyarısı! İşte il il beklenen sıcaklık değerleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Minibüs indi bindi fiyatı ne kadar oldu? İstanbul'da minibüs ücretleri güncellendi!
Minibüs indi bindi fiyatı ne kadar oldu? İstanbul'da minibüs ücretleri güncellendi!
Altın piyasasında son durum! Yükseliş var kilosu bakın ne kadar oldu?
Altın piyasasında son durum! Yükseliş var kilosu bakın ne kadar oldu?
Sünnet hakkında merak edilenlere, uzman doktordan yanıtlar!
Sünnet hakkında merak edilenlere, uzman doktordan yanıtlar!
Havuzda serinlemek isterken gözlerinizden olmayın!
Havuzda serinlemek isterken gözlerinizden olmayın!
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 48 kök kenevir ele geçirildi
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 48 kök kenevir ele geçirildi
Şampiyonlar Ligi'ne 2 Türk takımı katılacak! TFF açıkladı
Şampiyonlar Ligi'ne 2 Türk takımı katılacak! TFF açıkladı