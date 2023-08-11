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Şampiyonlar Ligi'ne 2 Türk takımı katılacak! TFF açıkladı

Şampiyonlar Ligi'ne 2 Türk takımı katılacak! TFF açıkladı

TFF, 2024-2025 sezonunda ülkemizin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonla alakalı Türk takımlarının Avrupa kupalarına katılım sayılarıyla alakalı bir açıklama yaptı.

2024-2025 sezonunda ülkemizin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edileceğini duyurdu.

Bilindiği üzere bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi 4 takım temsil ediyor. Galatasaray şampiyonlar liginde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor UEFA Konferans liginde mücadele ediyordu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

'UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir.

Trendyol Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 12. Maddesi uyarınca bu konu hakkında kulüplere gönderilen bilgilendirme yazısı, UEFA Kupalarına katılım tablosu ve katılım prosedürleri aşağıda yer almaktadır.'

2024-2025 Sezonunda UEFA Kulüpler Arası Müsabakalara katılım aşağıdaki şekilde olacaktır:

 Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
o Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
o Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
o Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
o Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

1) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanırsa;
a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

2) Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;
a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

3) Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;
a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

4) Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;
a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.
b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.
c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

5) UEFA’nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.

6) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA’nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olma

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