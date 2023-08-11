BIST 7.639
DOLAR 27,05
EURO 29,68
ALTIN 1.665,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman’da ekmek fiyatı 7 TL'ye yükseldi!

Adıyaman’da ekmek fiyatı 7 TL'ye yükseldi!

ADIYAMAN'da fırıncı esnafının talebi üzerine 5 TL olan ekmek fiyatını 7 TL’ye yükseltildi.

Abone ol

Adıyaman Fırıncılar Odası’nın ekmek girdi maliyetlerinin artmasından dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ekmek fiyatlarının artması için başvuruda bulundu. Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğünden görevlilerin oluşturduğu komisyon esnafın zam talebini görüştü.

Ekmeğin 7 bin 500 TL olması yönündeki talebi değerlendiren komisyon üyeleri ekmeğin 7 TL olmasına karar verdi. 5 TL olan 200 gram pide 7 TL, 5 TL olan 210 gram somun ise 220 gram olarak 7 TL’ye satılacak. Komisyonun aldığı karar Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Ekmek 12 Ağustos tarihinden itibaren yeni fiyattan satılacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziya Duranay, komisyonun aldığı kararın 12 Ağustos tarihinde uygulanacağını belirterek, “Çevre illerde ekmek rayiç bedelleri ve ekmek maliyetlerinin artmasından dolayı fırıncı esnafının talebini olumlu karşıladı. Ekmek fiyatları hem tüketicimize fazla yük olmayacak hem de fırıncı esnafımızın emeğinin azda olsa karşılığı olacak şekilde belirlendi” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu!
Balıkesir'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu!
Kocaeli'de korkunç kaza! Kamyonet yoldan çıktı önce bariyerlere sonra duvara çarptı
Kocaeli'de korkunç kaza! Kamyonet yoldan çıktı önce bariyerlere sonra duvara çarptı
Aaron Appindangoye 1 yıl daha Sivasspor’da!
Aaron Appindangoye 1 yıl daha Sivasspor’da!
"Baykar satılıyor" iddiaları büyük yankı uyandırdı, Haluk Bayraktar'dan açıklama geldi
"Baykar satılıyor" iddiaları büyük yankı uyandırdı, Haluk Bayraktar'dan açıklama geldi
Antalya'da eski sevgili kan döktü! Kıskançlık krizine girdi evdeki tamirciyi bıçakladı
Antalya'da eski sevgili kan döktü! Kıskançlık krizine girdi evdeki tamirciyi bıçakladı
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Sheriff'e kiralık olarak gönderildi
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Sheriff'e kiralık olarak gönderildi
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
Bizim Toptan teknolojik altyapısı ve çok kanallı satış stratejisiyle büyüyor!
Bizim Toptan teknolojik altyapısı ve çok kanallı satış stratejisiyle büyüyor!
Ünlü markanın o saatlerini takana 3 yıla kadar hapis cezası verilecek!
Ünlü markanın o saatlerini takana 3 yıla kadar hapis cezası verilecek!
Hindistan sömürge dönemi yasasını kendine uyarlayacak!
Hindistan sömürge dönemi yasasını kendine uyarlayacak!
Çaykur Rizespor, Senegalli oyuncu Mame Mor Faye'yi transfer etti
Çaykur Rizespor, Senegalli oyuncu Mame Mor Faye'yi transfer etti
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi!
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi!