BIST 7.598
DOLAR 27,05
EURO 29,68
ALTIN 1.665,59
HABER /  DÜNYA

Ünlü markanın o saatlerini takana 3 yıla kadar hapis cezası verilecek!

Ünlü markanın o saatlerini takana 3 yıla kadar hapis cezası verilecek!

MALEZYA'da hükümetin İsveç markası Swatch’un saatlerine el koyması büyük kriz çıkarmıştı. Şimdi de ünlü markanın gökkuşağı saatlerinin takılması, 3 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanacak.

Abone ol

Malezyalı yetkililer, Pride temalı tüm Swatch ürünlerinin ve ambalajlarının yasaklandığını ve bunlardan birine sahip olmanın üç yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabileceğini duyurdu.

Yeni kuralı özetleyen belgeler, yasağı resmileştiren ülkenin gazetesinde de yayınlandı. Hükümet, saatlerdeki unsurların, Malezya’da genel halk tarafından kabul edilmeyen LGBTQ+ hareketini teşvik etmeye, desteklemeye ve normalleştirmeye katkıda bulunarak ahlaka ve kamu yararına zarar verebileceğini ayrıntılı olarak açıkladı. Ülkede eşcinsel ilişkiler de yasa dışı.

Hükümet, rahatsız edici ürünlere sahip olduğu tespit edilen herhangi birinin üç yılı aşmayan hapis cezasına veya 20 bin ringgiti para cezasına çarptırılabileceği konusunda uyardı.

Mayıs ayında, Malezya’nın alışveriş merkezlerindeki Swatch mağazaları kolluk kuvvetleri tarafından basılmış ve Pride Collection’dan ürünlere el konulmuştu. Baskının ardından İsviçreli saatçi, Malezya hükümetine tazminat davası açmış ve Pride koleksiyonu parçalarının iade edilmesini istemişti.

Swatch Group CEO’su Nick Hayek Jr. ise yaşananlar üzerine, “Gökkuşağı renklerini kullanan, barış ve sevgi mesajı taşıyan saat koleksiyonumuzun kim olursa olsun zararlı olabileceğine şiddetle karşı çıkıyoruz” diyerek açıklama yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hatay'da duvar kalıntılarının altından çıktı, ne olduğu çözüldü: Meğer 3 bin 800 yıl önce...
Foto Galeri Hatay'da duvar kalıntılarının altından çıktı, ne olduğu çözüldü: Meğer 3 bin 800 yıl önce... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan sömürge dönemi yasasını kendine uyarlayacak!
Hindistan sömürge dönemi yasasını kendine uyarlayacak!
Çaykur Rizespor, Senegalli oyuncu Mame Mor Faye'yi transfer etti
Çaykur Rizespor, Senegalli oyuncu Mame Mor Faye'yi transfer etti
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi!
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin üzerinde geldi!
Türkiye'nin uydu yayıncılığı serüveni Türksat 6A ile taçlanacak!
Türkiye'nin uydu yayıncılığı serüveni Türksat 6A ile taçlanacak!
"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi
"5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Fenerbahçe ile anılan Jorginho kararını verdi
Fenerbahçe ile anılan Jorginho kararını verdi
Rus Kuzey Filosu, Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattı
Rus Kuzey Filosu, Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattı
Üniversiteden mezun olan genç kıza 5 düve hibe!
Üniversiteden mezun olan genç kıza 5 düve hibe!
Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras’ı kadrosuna kattı!
Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras’ı kadrosuna kattı!
İzmir esporda dev finale ev sahipliği yapacak!
İzmir esporda dev finale ev sahipliği yapacak!
30 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti
30 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti