Fenerbahçe ile anılan Jorginho kararını verdi

Arsenal forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Jorginho, geleceği ile ilgili kararını verdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, oyuncusunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Talksport'ta yer alan haberde Joao Santos, "Jorginho Arsenal'de kalacak. Oyuncum İngiltere'de çok mutlu. Suudi Arabistan ve İspanya ekiplerinden teklif alsa da Arsenal'de devam etme kararı aldı." şeklinde konuştu.

2022/23 sezonunun devre arasında Chelsea'den Londra'nın kuzeyine Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu, kırmızı beyazlı forma ile çıktığı 16 maçta 1 asist ile oynadı.

Deneyimli oyuncu kariyerinde; Hellas Verona, Napoli, Chelsea gibi takımlarda oynadı.