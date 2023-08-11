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Polonya 4,73 milyar avroluk açık deniz rüzgar santrali inşa edecek

Polonya 4,73 milyar avroluk açık deniz rüzgar santrali inşa edecek

Polonya devletine ait enerji şirketi Orlen, ülkenin enerji dönüşümünü hızlandırmak için 2026'ya kadar Baltık Denizi'nde 4,73 milyar avro değerinde 1,2 gigavat kapasiteli bir açık deniz rüzgar santrali inşa edecek.

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Şirketten yapılan açıklamada, "Baltic Power" adlı projenin, dün denetim kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Yetkililere göre, 4,73 milyar avro değerinde 1,2 gigavat kapasiteli açık deniz rüzgar santralinin Baltık Denizi'nde inşaat çalışmaları bu yıl başlayacak ve santral 2026'da devreye alınacak.

Orlen Group Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Obajtek yaptığı yazılı açıklamada, "Orlen 2030'a kadar yenilenebilir enerji faaliyetlerini radikal bir şekilde genişleterek 9 gigavat kurulu kapasiteye ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu projeyle 1,5 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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