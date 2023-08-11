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Bursluluk Sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2023 MEB İOKBS ne zaman?

Bursluluk Sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2023 MEB İOKBS ne zaman?

Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Bursluluk Sınavının 2023'de yapılacağı tarihi ve sınav giriş belgesi ilan takvimine dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, 2023 MEB İOKBS oturumu hakkında bilgiler...

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MEB tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2023 oturumu için araştırmalar hız kazandı. Sınavın tarihlerine yönelik bilgi almak isteyen öğrenciler, internette araştırma yapıyor. Peki, 2023 İOKBS ne zaman yapılacak?

2023 İOKBS NE ZAMAN?

2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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