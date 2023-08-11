Mazhar Alanson 55 yıllık dostu Özkan Uğur'u böyle anlattı! MFÖ grubuna yeni bir isim gelecek mi?

MFÖ grubundan Mazhar Alanson 55 yıllık arkadaşı Özkan Uğur'u anlattı. Alanson, "Şimdi bize ne yapacağımızı soruyorlar. Ancak Özkan'ın yerine kimse alınamaz, Özkan'ın yerine başka bir şey koyulamaz ki." ifadelerini kullandı. Alanson, Özkan Uğur için bir anma konseri düzenleyecekleri bilgisini verdi.

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Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan "Muhit" dergisi ağustos sayısında 8 Temmuz'da vefat eden sanatçı Özkan Uğur'u kapağa taşıdı. İbrahim Tenekeci'nin sorularıyla MFÖ grubundan Mazhar Alanson 55 yıllık arkadaşı Özkan Uğur'u anlattı.

Uğur'un kısaca anlatılacak bir karakter olmadığını belirten Alanson, tanışma hikayelerinden bahsederek, "Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır." dedi.

Alanson, Uğur ve grubun diğer üyesi Fuat Güner ile her zaman iyi bir şey yapmanın gayreti içinde olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Zamanla Özkan besteler yaptı, ben oryantal koydum onun bestelerine. Yaptığı bestelerden, sahnedeki doğal hallerinden, dizilerden, örneğin Cennet Mahallesi'nden tut, birçok kaliteli dizi ve filmlere kadar halk Özkan'ı seviyordu. Eğlenceli bir insandı, onun sahnede oluşu bir enerji, bir olaydı. Şimdi bize ne yapacağımızı soruyorlar. Ancak Özkan'ın yerine kimse alınamaz, Özkan'ın yerine başka bir şey koyulamaz ki. Özkan hem söz yazarı ve şarkıcı hem sanatçı hem de dublajı yapardı. Bu sebeple onun yerini tutacak kimse olamaz."

Özkan Uğur için bir anma konseri de düzenleyecekleri bilgisini veren Alanson, "Bizim anılarımız kitap olur ancak. Çünkü yılların birikimi var. Hangi birini anlatayım? Biz manevi kardeştik. Allah yerini cennet etsin, Allah ona rahmet etsin. Gönüllerimizde onun yeri her zaman çok geniş." ifadelerini kullandı.

"O sahnedeyken adeta trans halinde yapması gerekeni icra ediyordu"

Yazar Samed Karagöz de dergide "Özkan Uğur'u İyi Bilirdik" başlıklı bir yazı kaleme alarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özkan Uğur, MFÖ'nün en üretken sanatçısı değildi. Grubun şarkılardan çok azında onun söz veya müziğe doğrudan katkısı vardı. Ama bu, hiç önemli değildi. Onun performansına bunun hiçbir etkisi yoktu. O sahnedeyken adeta trans halinde yapması gerekeni icra ediyordu. En çok da sözlerini yazdığı 'Sude' söz konusu olunca Özkan Uğur başka bir aleme geçiyordu. Ne garip, ne kadar farklı bir şarkıdır Sude. Ne dediğini anlamayız ama ben hep yaratana bir yakarış olarak düşündüm."