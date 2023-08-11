Barajlar alarm veriyor! İSKİ son verileri açıkladı durum her geçen gün kötüleşiyor

İSTANBUL'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 günde yüzde 2,41 azalarak yüzde 34,54 olarak ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58'le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35'in altına düştü.

Barajlardaki doluluk oranları bugün Alibey'de yüzde 16,31, Terkos'ta yüzde 20,74, Elmalı'da yüzde 25,1, Darlık'ta yüzde 50,1, Ömerli'de yüzde 67,85, Büyükçekmece'de yüzde 15,02, Sazlıdere'de yüzde 18,39, Istrancalar'da yüzde 32,71, Kazandere'de yüzde 8,14, Pabuçdere'de ise yüzde 4,6 olarak ölçüldü.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 229 bin metreküp olarak gerçekleşti.