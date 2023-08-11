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Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a 865 turist getirdi!

Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a 865 turist getirdi!

Panama bandralı turistik yolcu gemisi "Astoria Grande", 865 yolcusuyla Sinop'a geldi.

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İzmir Çeşme'den gelen kruvaziyer gemisi Sinop limanına demirledi.

Gemiden çıkış işlemlerini yapan turistler, kendilerini bekleyen tur otobüsleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrılırken bazıları ise şehri gezerek alışveriş yaptı.

193 metre boyundaki geminin, 439 kişilik mürettebat ve 865 yolcusuyla birlikte akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine dönmek üzere limandan ayrılacağı öğrenildi.

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