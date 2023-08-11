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Bilecik'te narkotik polislerinden 7 ayrı noktada uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te narkotik polislerinden 7 ayrı noktada uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te narkotik polisleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.

7 ayrı operasyonda 28,42 gram metamfetamin, 0,47 gram sentetik kannasinoid, 0,63 gram kokain, 6,96 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 9 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu çerçevesinde işlem yapıldı.

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