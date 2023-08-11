Bangladeş'te bu yıl dang hummasından ölenlerin sayısı 364'e yükseldi!

Bangladeş'te dang humması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 364'e çıkarken, bu ay hastalık nedeniyle ölenlerin ve hastaneye kaldırılanların sayısının rekor seviyeye ulaşabileceği belirtiliyor.

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Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğünün (DHGS) raporunda, ülkede bu yıl 78 binin üzerinde kişinin dang hummasına yakalandığı kaydedildi.

Raporda, hastalık nedeniyle 2023'te 364 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ağustosun ilk 10 gününde 23 binden fazla kişinin hastalığa yakalandığı tespit edilen raporda, temmuzda enfekte olanların sayısının 43 bin 854 olması dikkati çekti.

Raporda, dang humması nedeniyle ağustosta 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, bu sayının 2022'de aynı sebepten ölen kişi sayısının üçte birinden fazla olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, muson sezonunun salgının şiddetini artırabileceğine dikkati çekerek, aralıklı yağmurların salgının başlıca sebeplerinden biri olduğunu vurguluyor.

Hastaların sağlık kuruluşlarına akın ettiği aktarılırken Uzmanlar, sağlık çalışanlarının dang hummasının tedavisinde yeterince deneyimli veya eğitimli olmadığını belirtiyor.

Bangladeş hükümetinin verilerine göre, 2022'de 281 kişi dang humması sebebiyle hayatını kaybederken, 62 bin 382 kişi hastalığa yakalandı.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.