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Aydın'da arı dehşeti! Arının soktuğu adam hayatını kaybetti

Aydın'da arı dehşeti! Arının soktuğu adam hayatını kaybetti

Aydın'nın Çine ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan adam olay anında hayatını kaybetti.

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Olay, Çine’nin Çaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Fidan (52) hayvanlarının yanındayken, vücudunun çeşitli yerlerinden arı soktu. Bir anda fenalaşan Fidan, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Fidan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Fidan’ın arılara karşı alerjisi olduğu öğrenildi. Mustafa Fidan’ın cenazesi ikindi namazının ardından cenazesi Çaltı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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