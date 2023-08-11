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Türkiye'nin cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla verdi: 674 milyon dolar

Türkiye'nin cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla verdi: 674 milyon dolar

Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla vermiş oldu. Beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi. 

Cari hesap, en son 2021 yılı Ekim ayında 4,1 milyar dolar olarak fazla vermişti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 697 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 151 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

TCMB'nin açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5.584 milyon dolar fazla vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.697 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5.019 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.203 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 151 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan girişler 135 milyon dolar

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.797 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1.089 milyon dolar ve 46 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 72 milyon dolar ve 3 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.653 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2.410 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon dolar ve 458 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir."

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