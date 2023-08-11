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Ahmet Gülşen kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Karayolları Genel Müdürü oldu, hayatı

Ahmet Gülşen kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Karayolları Genel Müdürü oldu, hayatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Bu sıcak gelişme sonrasında Ahmet Gülşen'in de hayatı merak edildi. Samsun Yol Yapım Başmühendisliği ve Erzurum Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ahmet Gülşen aslen nereli, yaşı kaç?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Elazığ – Harput yolu yapım projesi, Elazığ – Bingöl Yolu BSK projesi gibi pek çok önemli projelere imza attı. Peki, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ahmet Gülşen’in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Ahmet Gülşen kimdir?

Ahmet Gülşen, 1973 yılında Kırşehir'de doğdu. Samsun Yol Yapım Başmühendisliği ve Erzurum Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gülşen 2016 yılı Ocak ayından itibaren Elazığ'da görev yapan Ahmet Gülşen önemli görevlerde bulundu.

Ahmet Gülşen'in yaptığı işler hangileri?

Elazığ – Harput yolu yapım projesi

Elazığ Sivrice yolu yapım projesi

Elazığ – Havalimanı yolu yapım projesi

Elazığ – Bingöl Yolu BSK projesi gibi projelere imza attı.

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