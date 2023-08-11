ASAL Araştırma seçim anketi sonuçları! AK Parti'nin oy oranı değişti hangi parti kaç oy aldı?

ASAL Araştırma'nın “Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusunu yönelttiği ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti’nin oy oranı yüzde 33.5, CHP'nin oy oranı ise yüzde 23.7'de kaldı. Son genel seçimde yüzde 2.81 oy alan Yeniden Refah Partisi'nin oyunun yüzde 3.5'e yükselmesi dikkat çekti.

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ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.5, CHP'nin oy oranı yüzde 23.7 ve MHP'nin oy oranı ise yüzde 10.2 oldu.

Araştırma 26 ilde yapıldı

14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? " sorusu yöneltildi.

AK Parti düşüşte Yeniden Refah yükselişte

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 33.5'i bu soruya AK Parti yanıtını verdi. Bunu yüzde 23.7 ile CHP cevabını verenler takip etti. MHP yanıtı ise yüzde 10.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9.1'lik bir kesim ise bu soruya İYİ Parti cevabını verdi.

İşte anketten çıkan sonuç;

AK Parti: 33.5

CHP: 23.7

MHP: 10.2

İYİ Parti: 9.1

HDP/Yeşil Sol Parti: 8.4

Yeniden Refah Partisi: 3.5

TİP: 2.2

Zafer Partisi: 2.0

Memleket Partisi: 1.5

BBP: 1.1

Diğer Partiler: 4.8

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