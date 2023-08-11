BIST 7.447
DOLAR 27,04
EURO 29,76
ALTIN 1.667,79
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem açıklaması

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki depremin artçı deprem sınıfında değerlendirilebileceğini belirterek, "Artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır." dedi.

Abone ol

Deprem sonrasında arazide yaptıkları gözlemlerde Doğanşehir fayının Doğanşehir-Çığlık-Eskiköy hattını izleyerek kuzeydoğu yönünde Yeşilyurt'a doğru uzandığını gördüklerini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımıza göre Malatya fayı ile Yeşilyurt arasındaki bölgede kalan Doğanşehir fayı, Malatya'ya doğru kollara ayrılarak sonlanmakta. Dolayısıyla 5,3 büyüklüğündeki Yeşilyurt merkezli deprem, Doğanşehir fayının Yeşilyurt'a uzanan kolunun kuzeydoğu ucunda meydana gelmiştir. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinden gelen odak mekanizma çözümlemelerine dair bilgiler, depremin sol yanal doğrultu atımlı faylanma neticesinde geliştiğini göstermektedir.

"6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır"

Bu özellikleriyle deprem, artçı deprem sınıfında değerlendirilebilir. 6 Şubat depremlerinden beri geçen 6 aylık sürede 50 binin üzerinde artçı deprem yaşandı. Bu artçı depremlerin sıklığı ve büyüklüğü her ne kadar zaman içinde azalarak devam etse de bazen 6'ya varabilecek büyüklükte pik yapacak şekilde artçı depremlerin yaşanması olağandır.

Bu depremler özellikle kırılan fayların uç kısımlarını temsil eden Yeşilyurt ve Göksun güneybatısında, Çelikhan-Pütürge arasındaki bölgede, Antakya güneyinde gelişebilir."

İlgili Haberler
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde şiddetli deprem!
ÖNCEKİ HABERLER
İTO Başkanı Şekib Avdagiç’ten ‘kredi maliyeti’ uyarısı!
İTO Başkanı Şekib Avdagiç’ten ‘kredi maliyeti’ uyarısı!
Ömer Bulut kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? TOKİ Başkanı Ömer Bulut hayatı
Ömer Bulut kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? TOKİ Başkanı Ömer Bulut hayatı
Fenerbahçe'nin yeni transferi performansıyla göz kamaştırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi performansıyla göz kamaştırdı
Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor!
Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor!
İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinli genci öldürdü!
İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinli genci öldürdü!
Stefan Kuntz'dan açıklamalar! 'Milli takım kadrosunda olmayacak'
Stefan Kuntz'dan açıklamalar! 'Milli takım kadrosunda olmayacak'
Tekirdağ'da kargo aracı tarlaya uçtu, sürücü kayıplara karıştı!
Tekirdağ'da kargo aracı tarlaya uçtu, sürücü kayıplara karıştı!
Konyaspor yeni sezonu İstanbulspor maçıyla açıyor!
Konyaspor yeni sezonu İstanbulspor maçıyla açıyor!
Uzmanlardan aşırı sıcak havalarda araç yangınlarına karşı uyarı!
Uzmanlardan aşırı sıcak havalarda araç yangınlarına karşı uyarı!
MASKİ'den deprem sonrası içme suyu uyarısı
MASKİ'den deprem sonrası içme suyu uyarısı
Volkan Mutlu Coşkun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Volkan Mutlu Coşkun yeni görevi
Volkan Mutlu Coşkun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Volkan Mutlu Coşkun yeni görevi
Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı
Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı