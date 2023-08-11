Tekirdağ'da kargo aracı tarlaya uçtu, sürücü kayıplara karıştı!

TEKİRDAĞ'ın MURATLI ilçesinde yaşanan kazada araç tarlaya uçarken, sürücü ise kayıplara karıştı.

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Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi sapağına dönüşte meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 DN 853 plakalı bir kargo firmasına ait ticari araç, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın sürücüsü tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.