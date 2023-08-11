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Okay Memiş kimdir, aslen nereli? AFAD yeni başkanı Okay Memiş, nereye atandı?

Okay Memiş kimdir, aslen nereli? AFAD yeni başkanı Okay Memiş, nereye atandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Eski Erzurum Valisi Okay Memiş, AFAD Başkanı olarak atandı. Bu gelişme sonrası Okay Memiş'in hayatı da merak edildi. Peki kimdir AFAD Başkanı Okay Memiş, aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş atandı. Sıcak gelişme sonrasında Okay Memiş'in hayatı da merak edildi. Peki kimdir AFAD Başkanı Okay Memiş, aslen nereli, kaç yaşında?

Okay Memiş kimdir?

Okay Memiş 1970, Piraziz doğumlu Türk bürokrattır. 27 Ekim 2018'de Erzurum Valiliğine atandı.

1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya gelen Memiş, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sarıyahşi (Aksaray), Genç Bingöl, Orta (Çankırı) Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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