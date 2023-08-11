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Yasak aşkıyla plan yapıp eşini öldürttü! Eşini otomobile bindirip...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yasak aşkıyla plan yapıp eşini öldürttü! Eşini otomobile bindirip...

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu otomobilde işlenen cinayetin detayları belli oldu. Öldürülen şahsın, eşinin yasak aşkıyla birlikte cinayeti planladığı ortaya çıktı.

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Olay, dün Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Aysel Y.‘nin kullandığı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda sürücü yanında oturan Murat Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Yol üzerinde çok sayıda kamera kaydını inceleyen ekipler, saldırının M.M. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Tanınmamak için tıraş olan şahıs saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Cinayetin planlayıcısı eşi çıktı

Zanlı ifadesinde Aysel Y. ile ilişkisinin olduğunu beyan ederek Aysel Y.‘nin kendisine Almanya’dayken para gönderdiğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Aysel Y.’nin de eşini öldürmek için plan yaptıklarını kabul ettiği belirtildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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